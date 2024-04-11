الإمارات .. فرصة لسقوط أمطار غداً مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصةً غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح تكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:20 والمد الثاني عند الساعة 03:09، والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:54، كما يكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:52، والجزر الأول عند الساعة 06:44 .

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 33 22 70 25

دبي 34 24 65 30

الشارقة 34 23 65 25

عجمان 33 24 70 30

أم القيوين 35 22 60 25

رأس الخيمة 35 21 70 30

الفجيرة 33 28 65 30

العـين 36 24 50 20

ليوا 35 24 65 20

الرويس 28 24 70 40

السلع 29 23 70 35

دلـمـا 28 23 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 29 24 70 30

أبوموسى 29 24 75 35





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