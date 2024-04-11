فريق الإغاثة الإماراتي يشارك اللاجئين السوريين في مريجيب الفهود فرحة عيد الفطر

المصدر: وام

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شارك فريق الإغاثة الإماراتي، اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني "مريجيب الفهود"، فرحة عيد الفطر السعيد.

وأكد يوسف عبدالله الهرمودي نائب مدير فريق الإغاثة الإماراتي، حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إسعاد الأطفال خاصة في المخيم وإدخال الفرحة على قلوبهم، حالهم حال الأطفال خارج المخيمات.

وقال الهرمودي : نحن معنيين كفريق إغاثة إماراتي وكإدارة مخيم بتلبية كافة احتياجاتهم من غذاء وكساء ودواء وإيواء وغيرها، فكان لزاما علينا أن لا نغفل الجانب الترفيهي لما له من أهمية للطفل، ومراعاة لنفسية اللاجئين خاصة الأطفال منهم، موضحا أنه ومتطوعي الفريق قاموا بمشاركة اللاجئين السوريين أداء صلاة العيد، تبعه تبادل التهاني والتبريكات، فيما جرى توزيع العيديات والهدايا على الأطفال والأيتام منهم لما لهم من مكانة خاصة.

وقامت إدارة المخيم، بالتعاقد مع إحدى الشركات المحلية وإقامة فعاليات، شملت مسابقات ثقافية وفقرات فنية استعراضية لكل من الفلكلور الإماراتي والأردني والسوري، بالإضافة إلى الرسم على الوجوه ونقش الحناء، واستعراض الشخصيات الكرتونية.

حضر فعاليات العيد، التي أقيمت في عدة أماكن في المخيم، عدد كبير من قاطني المخيم.

جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تتكفل بكافة احتياجات اللاجئين السوريين في المخيم والبالغ عددهم أكثر من 6 آلاف لاجئ.

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