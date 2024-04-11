الحكام يستقبلون المهنئين بعيد الفطر السعيد

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

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استقبل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

حيث استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين، وذلك في قصر البديع العامر.

الشارقة

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني بهذه المناسبة الدينية المباركة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن كبار ضباط الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وكبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة.

ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد والمسؤولين. وأعرب المهنئون، عن خالص التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد، العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

عجمان

وإلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مجلس قصر الزاهر، المهنئين بعيد الفطر السعيد من مديري الدوائر المحلية والمسؤولين وضباط وأفراد وزارة الداخلية والمواطنين والمقيمين.

الفجيرة

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وميجان جريجونيس القنصل العام الأمريكي في دبي وجموع المهنئين بعيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أم القيوين

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر سموه لتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه، وعلى شعب الإمارات.

وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الرشيدة للدولة.فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعا، من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في الإمارة.

كما تقبل سموه، التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القويين، وكبار الضباط العاملين بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وضباط إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في أم القيوين، وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين.حضر الاستقبالات .

رأس الخيمة

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن، والخير، والبركات.

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