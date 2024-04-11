مديرو قطاعات شرطة أبوظبي يهنئون المنتسبين المناوبين

المصدر: أبوظبي - البيان

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هنأ مديرو قطاعات شرطة أبوظبي المنتسبين من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين المناوبين بعيد الفطر المبارك، متمنين لهم التوفيق في مهام عملهم.

فقد تفقد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات سير عمل المناوبين في إدارة المهام الخاصة، وزار اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية المناوبين في مركز القيادة والتحكم «غرفة العمليات».

وتفقد العميد مسلم محمد العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي المناوبين بمركز شرطة الشعبية ومركز شرطة بني ياس. وتمنى مديرو القطاعات للمناوبين المزيد من العطاء والنجاح، وأن يكونوا دائماً على قدر المسؤولية في أداء الواجب، والحرص على تقديم أفضل الخدمات بما يعزز ثقة الجمهور بشرطة أبوظبي.

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