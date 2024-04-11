مطار الشارقة يشارك المسافرين فرحتهم

المصدر: الشارقة - البيان

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شارك مطار الشارقة فرحة المسافرين بعيد الفطر السعيد وانقضاء أيام شهر رمضان الفضيل، في أجواء مليئة بالسعادة والبهجة، تتناسب مع جماليات العيد ومعانيه الدينية والاجتماعية.

وحرص موظفو المطار في مختلف مكاتب خدمة المتعاملين على الترحيب بالمسافرين، وتبادل التهاني معهم، وتقديم الحلويات والضيافة، حيثُ تندرج هذه المبادرة التي اعتاد المطار على تنفيذها ضمن قيمه المؤسسية في تعزيز التواصل الاجتماعي مع المسافرين، وإضفاء قيمة لا تُنسى لمناسباتهم وأعيادهم بأنواعها، وبما يسهم في تهيئتهم لقضاء أوقات فريدة ولحظات مميزة مع عائلاتهم وأصدقائهم طوال أيام العيد بإمارة الشارقة. وأعرب المسافرون عن سعادتهم الغامرة بهذه اللفتة الاجتماعية من المطار وموظفيه.

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