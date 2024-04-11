الحدائق والشواطئ والأماكن الترفيهية تشهد إقبالاً في أول أيام العيد

المصدر: متابعة-قسم المحليات

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شهدت الحدائق والشواطئ والأماكن الترفيهية في دبي وأبوظبي والشارقة إقبالاً كبيراً من العائلات والزوار في أول أيام عيد الفطر، بعد أن اتخذت بلديتا دبي وأبوظبي كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الجمهور، لقضاء تجارب مميزة بالقرب من الطبيعة مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية.

وكثفت بلدية دبي جهود الفرق الإشرافية والميدانية لتعزيز نظافة الطرق والمرافق العامة، إضافة إلى تحديد مواعيد المرافق والحدائق لاستقبال الزوار. ومنذ الـ8 صباح أول أيام العيد استقبلت حدائق دبي وشواطئها، الزوار، حيث فتحت أبوابها لاستقبال الأسر والأفراد .

مواعيد

وحددت بلدية دبي مواعيد تشغيل الحدائق والمرافق الترفيهية في الإمارة خلال عطلة عيد الفطر، إذ تفتح دبي الحدائق السكنية والساحات من الـ8 صباحاً حتى الـ12 منتصف الليل، ومضمار الدراجات الجبلية ومسار الممشى الجبلي يكون متاحاً في الفترة من الـ6:00 صباحاً وحتى الـ7 مساءً، فيما تفتح حدائق الخور والممزر وزعبيل والصفا ومشرف الوطنية أبوابها بين الـ8 صباحاً وحتى الـ11 مساءً، والحديقة القرآنية بين الـ8 صباحاً والـ10 مساءً، وبالنسبة لبرواز دبي تكون مواعيد العمل بين الـ9 صباحاً والـ9 مساءً.

واستقطبت حديقة التماسيح في دبي اهتمام العائلات والزوار خلال عيد الفطر السعيد، واعتبر زوار الحديقة أنها واحدة من الوجهات الفريدة التي تجمع بين المغامرة والترفيه والتعلم، فهي تقع بالقرب من حديقة مشرف في دبي، وتبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 250 من تماسيح النيل في 3 أحواض .

أبوظبي

وتعتبر حدائق أبوظبي عنصر جذب للزوار، لما توفره من أماكن ترفيهية مجانية تتيح استكشاف جمال الطبيعة والمشاركة في الأنشطة الممتعة مما يعزز روح الاحتفال والترحيب التي تميز أبوظبي كوجهة سياحية عالمية. وفي وقت سابق أنهت بلدية مدينة أبوظبي أعمال الصيانة العامة للحدائق استعداداً لاستقبال «المعيدين» بما في ذلك العناية بالأشجار والعشب ومرافق المياه، كما تم إضافة ممشى جديد على كورنيش أبوظبي، بهدف تعزيز تجربة الزوار وتشجيعهم على الخروج والاحتفال بأجواء العيد .

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