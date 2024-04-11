سعود بن صقر يعزي بوفاة راشد النعيمي وآمنة الأحمد

المصدر: رأس الخيمة - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة راشد سالم الشرهان النعيمي وآمنة يوسف عبدالله الأحمد، كلاً على حدة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال حضوره مجلسي العزاء في منطقتي الظيت الجنوبي وخزام في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد راشد الشرهان وأسرة الفقيدة آمنة الأحمد.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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