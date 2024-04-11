158 ألف إقامة ذهبية أصدرتها «إقامة دبي» خلال العام الماضي

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

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كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن أكثر من 550 ألف طفل أتيحت لهم فرصة ختم جوازات سفرهم بأنفسهم، من خلال «منصات الأطفال» في صالات القادمين بمبنى رقم 1 و2 و3 في مطار دبي الدولي وذلك منذ تدشينها في أبريل 2023. وبلغ عدد الإقامات الذهبية التي أصدرتها «إقامة دبي» خلال العام الماضي 158 ألف إقامة.

وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن الإدارة تعتزم التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات المسافرين والتنبؤ بأعداد المسافرين عبر مطارات دبي، مؤكداً أن الجهود المدروسة والخطط الاستباقية للإدارة العامة، أسهمت في تحقيق قفزة نوعية وتحولاً جوهرياً في أنماط الخدمات التي وفرتها «إقامة دبي» خلال العام 2023.

وأكد أن «إقامة دبي» حريصة على توفير أعلى معايير الخدمات الذكية للمتعاملين، التي تمكن من ترسيخ مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات العالمية التي تطبق أفضل الممارسات والتجارب للمتعاملين، لافتاً إلى المضي قدماً في تحقيق التميز والريادة العالمية من خلال تحقيق الاستدامة الشاملة في بيئة العمل من حيث تمكين القدرات والكفاءات البشرية، والتحفيز على إطلاق الأفكار الإبداعية، وتوظيف التطبيقات الرقمية وتوجيه خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على مكانة دبي.

جاء ذلك خلال زياراته الدورية إلى صالات القادمين والمغادرين في مطار دبي الدولي التي ينفذها للوقوف على سير الأعمال، وضمان انسيابيتها وجهوزيتها، في اليوم الأول من عيد الفطر والتي رافقه خلالها نائبه اللواء عبيد مهير بن سرور وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في قطاع المنافذ الجوية للإطلاع عن كثب على أداء العمل وجودة الخدمات المُقدمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام الإمارات بتعزيز جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات المجتمع بأسره، وتؤكد التزام الإدارة في إقامة دبي وفرق العمل بالمتابعة عن كثب كافة الجوانب التشغيلية لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز جودتها بما يتسق مع استراتيجيات إقامة دبي وتوجهاتها نحو توفير أفضل الممارسات العالمية .

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