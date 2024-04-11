لطيفة بنت محمد تهنئ حكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها بالعيد

المصدر: ‏دبي - البيان

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تقدمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. حيث دونت سموها في حسابها عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»:

نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيده على الجميع بخير وصحة وسلام وأن يتقبل الله منا الطاعات في شهر الخير، وكل عام وأنتم بخير».

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