"إقامة دبي": أكثر من 550 ألف طفل ختموا جوازات سفرهم بأنفسهم عبر منصات الأطفال منذ تدشينها

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن أكثر من 550 ألف طفل أتيحت لهم فرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم، من خلال منصات الأطفال في صالات القادمين بمنبى رقم 1 و 2 و 3 في مطار دبي الدولي وذلك منذ تدشينها في إبريل 2023، حيث بلغ عدد الأطفال الذين أنجزوا إجراءات السفر عبر المنصات خلال الفترة من 19 أبريل 2023 وحتى نهاية العام الماضي قرابة 434 ألف و 889 طفل ، في حين بلغ عدد مستخدمي المنصات خلال الربع الأول من العام الجاري قرابة 118 ألف و 586 طفل.

وبلغ عدد الإقامات الذهبية التي أصدرتها إقامة دبي خلال العام الماضي قرابة 158 ألف اقامة، ليتضاعف العدد تقريبا مقارنة بعدد الإقامات الذهبية التي أصدرتها " إقامة دبي" لجميع الفئات في 2022 والتي بلغت 79 ألف و617 إقامة ذهبية، بينما كان العدد 47ألف و150 إقامة خلال العام 2021.

جهود مدروسة

وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إن الإدارة تعتزم التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات المسافرين والتنبؤ بأعداد المسافرين عبر مطارات دبي، مؤكداً أن الجهود المدروسة والخطط الاستباقية للإدارة العامة، أسهمت في تحقيق قفزة نوعية وتحولاً جوهرياً في أنماط الخدمات التي وفرتها إقامة دبي خلال العام 2023.

وأكد أن إقامة دبي حريصة على توفير أعلى معايير الخدمات الذكية للمتعاملين، التي تمكن من ترسيخ مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات العالمية التي تطبق أفضل الممارسات والتجارب للمتعاملين، لافتا إلى المضي قدماً في تحقيق التميز والريادة العالمية من خلال تحقيق الاستدامة الشاملة في بيئة العمل من حيث تمكين القدرات والكفاءات البشرية، والتحفيز على إطلاق الأفكار الإبداعية، وتوظيف التطبيقات الرقمية وتوجيه خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على مكانة دبي

زيارات دورية

جاء ذلك خلال زياراته الدورية إلى صالات القادمين والمغادرين في مطار دبي الدولي التي ينفذها للوقوف على سير الأعمال، وضمان انسبابيتها وجهوزيتها، في اليوم الأول من عيد الفطر والتي رافقه خلالها نائبه اللواء عبيد مهير بن سرو وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في قطاع المنافذ الجوية للإطلاع عن كثب على أداء العمل وجودة الخدمات المُقدمة.

متابعة وارتقاء

وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام الإمارات بتعزيز جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات المجتمع بأسره، وتؤكد التزام الإدارة في إقامة دبي وفرق العمل بالمتابعة عن كثب كافة الجوانب التشغيلية لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز جودتها بما يتسق مع استراتيجيات إقامة دبي وتوجهاتها نحو توفير أفضل الممارسات العالمي، والعمل على مواصلة التطوير على الخدمات التي توفرها للمتعاملين عموماً لتعزيز مكانة دبي على المستويين الإقليمي والعالمي.

ذكريات إيجابية

وأعرب المري عن امتنانه لجودة الخدمات والجهود المبذولة من قبل مأموري جوازات إقامة دبي و الفريق العامل في منصات الأطفال الذي يسهم في توفير بيئة آمنة وممتعة وثرية للأطفال خلال رحلاتهم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعزز من تجربة المسافرين وتسهم في صناعة ذكريات إيجابية لهم ولعائلاتهم، مثمناً في الوقت ذاته جهود مأموري الجوازات وكيفية تعاملهم مع هذه الشريحة بكل ود .

وهنأ الفريق المري ضيوف دبي والمسؤولين والموظفين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على دولتنا الحبيبة الأمن والأمان و المزيد من النمو والتطور والازدهار.

تجربة ثرية

يذكر أن إقامة دبي تسعى من خلال منصات الأطفال إلى توفير تجربة ثرية للأطفال تبقى في ذاكرتهم، وتعزز الانتماء للوجهة العالمية المتميزة التي تشكّلها دبي، حيث يتم اصطحاب الأطفال إلى المنصة من خلال بوابة خاصة للممر الذي يقود الأطفال من عمر 4 سنوات وحتى سن الثانية عشر من خلال الملصقات الأرضية التي توجههم للمنصة لختـــم الجوازات بشـــكل جذاب يتميز برسومات بطابع الفضاء يتوسطها طيران الإمارات، ويتاح لهم فرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم، من خلال مشرفين متخصصين وخبراء في مجال التعامل مع الأطفال من مأموريّ الجوازات، لتسهيل اطلاع الأطفال ومُساندتهم والإجابة على استفساراتهم.

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