منصور بن زايد: العيد فرصة لتعزيز قيم التواصل والتراحم والتآلف

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك..وأسأل الله تعالى أن يعيده على وطننا بالعز والخير والرخاء وعلى العالم بالسلام والاستقرار..العيد فرصة لتعزيز قيم التواصل والتراحم والتآلف المتأصلة في مجتمعنا والتي حثنا عليها الدين الحنيف".

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