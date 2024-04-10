حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني بهذه المناسبة الدينية المباركة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن كبار ضباط الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وكبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد والمسؤولين.

وأعرب المهنئون، عن خالص التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد، العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز