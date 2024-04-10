حمدان بن محمد يرافقه مكتوم وأحمد بن محمد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد زعبيل الكبير في دبي

المصدر: البيان

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أدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي برفقة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وإلى جانبهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، وجمع من المصلين، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد زعبيل الكبير في دبي.

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