رئيس الدولة: الأعياد مناسبة تتجسد فيها هويتنا الوطنية وتقاليدنا الأصيلة

المصدر: وام

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إخوانه الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أهنئ إخواني الحكام وأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على العالم أجمع بالسعادة والسلام. الأعياد مناسبة تتجسد فيها هويتنا الوطنية وتقاليدنا الأصيلة في التراحم والتواصل والتكافل بين الناس ما يعزز نسيج الأسرة والمجتمع.

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