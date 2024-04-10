سلطان بن طحنون يهنئ أبطال الخطوط الأمامية بعيد الفطر

المصدر: أبوظبي - وام

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تقدم معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن بخالص التهاني والتبريكات إلى جميع أبطال الخطوط الأمامية من كل القطاعات والفئات الذين يبذلون الجهود الكبيرة حرصاً على تأدية واجباتهم ومهامهم الإنسانية النبيلة على أكمل وجه دون كلل للحفاظ على أرواح الناس وصحتهم وسلامتهم.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك: إخواننا وأخواتنا في الخطوط الأمامية، أنتم فخر الإمارات نفتخر بكم وبإنجازاتكم المتواصلة التي قد لا يراها الآخرون لكنها في نظرنا مهمة وجليلة وتستحقّ التقدير فشكراً لكم من أعماق قلوبنا. وأضاف: نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في تأدية واجباتكم تجاه الوطن الغالي ونعاهدكم على أن نكون السند الدائم لجميع احتياجاتكم وتطلعاتكم، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة بين أفراد أسركم وأحبائكم.

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