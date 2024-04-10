ذياب بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر

المصدر: أبوظبي - وام

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هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة الكريمة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في الدولة، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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