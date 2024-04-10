«إسلامية دبي»: دعم حمدان بن محمد للمبادرات المجتمعية يعزز الإبداع

المصدر: دبي-البيان

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أكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن المبادرات المجتمعية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ودعمه المتواصل للدائرة تحقق استدامة الإبداع في العمل الحكومي، وإسعاد المجتمع، بما يصب في مصلحة أبناء الإمارات وأسرهم، وتسخير كافة الإمكانات التي تحقق عناصر التميز والتفرد، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية مبهرة على الصعيد المجتمعي. كما أكد المهيري أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتوسيع مبادرة «مؤذن الفريج»، لتشمل «إمام الفريج»، دخلت حيز التنفيذ.

وأن الدائرة ستعمل على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة من خلال الظهور الأمثل الذي يتماشى وتطلعات سموه للمبادرة، منوهاً بأن فكرة إطلاق المبادرة هي تلبية لاحتياجات الأسر وأبنائهم المرتبطة بالمسجد وتحقيقها قبل أن تُطلب، مؤكدا أن توجيه سموه لإطلاق المبادرة هو طريق لتعزيز النجاحات والجهود. ومن جانبه أفاد جاسم محمد الخزرجي مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، أن «مؤذن الفريج» مبادرة نوعية تقام لأول مرة، لاختيار أفضل مؤذن في فريج أو أحياء مدينة دبي.

وتأتي فكرة المبادرة من منطلق رسم علاقة وثيقة بين الأسرة والمسجد، وتدور حول تعزيز الهوية الإماراتية والوازع الديني لدى أبنائنا الصغار، وأضاف: «تم التصويت على المبادرة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، واختيار ممثل عن كل فريج، ولاقت نجاحاً باهراً وحققت صدى اجتماعياً واسعاً، وحظيت بالشكر والإعجاب من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من خلال قيام مؤذن الفريج برفع أذان المغرب أثناء استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمهنئين في رمضان».

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