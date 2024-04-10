سعيد الطاير يهنئ القيادة الرشيدة بالعيد

المصدر: دبي - البيان

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تقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال معالي الطاير: «يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وأصحاب السمو الشيوخ، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وندعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق أماني وتطلعات الأمتين العربية والإسلامية وجميع الشعوب في عالم يسوده السلام والأمن والازدهار».

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