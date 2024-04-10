مليون درهم من «أوقاف دبي» للحالات الإنسانية عبر البرامج الإذاعية

المصدر: دبي - البيان

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قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، مليون درهم دعماً للحالات الإنسانية في البرامج الإذاعية المحلية التي تم بثها خلال شهر رمضان المبارك.

وخصصت المؤسسة الدعم لحزمة من البرامج الإذاعية المجتمعية وتتضمن «برنامج الناس للناس»، و«يا باغي الخير أقبل»، و«دروب العطاء» و«برنامج زايد الخير» .

وذلك بالتعاون مع الجهات الخيرية الراعية للبرامج الإذاعية وهي: جمعية دبي الخيرية، جمعية بيت الخير، جمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية، وتتضمن الحالات الإنسانية من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية ممن تحتاج إلى دفع تكاليف العلاج ومن ذوي الدخل المحدود ممن يحتاجون إلى الدعم والمساندة.

وأكد عمر جمعة كلندر مدير إدارة الوقف بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، أن دعم الحالات الإنسانية التي يتم بثها في الإذاعات المحلية يأتي ضمن باكورة الأعمال الخيرية التي تحرص المؤسسة على إطلاقها سنوياً ضمن مبادرة «قوافل الخير» خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: إن المؤسسة قدمت لعدد من الحالات الإنسانية التي تم مشاركتها عبر البرامج الإذاعية المعنية دعماً مالياً للإسهام في علاج المرضى وإجراء عمليات الجراحية وتوفير الرعاية الصحية وتقديم المعونة والمساندة، وتأتي هذه المبادرة من زكاة المال وعوائد المشروعات الوقفية.

وذكر كلندر أن المؤسسة حريصة على التعاون مع الجهات المختلفة المعنية بمتابعة هذه الحالات للوقوف على احتياجاتهم وتوفير الدعم المالي لفك كربتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى نفوسهم، وأضاف أن المؤسسة تعمل على مدار العام للوقوف على احتياجات المجتمع وتلبية متطلبات الشرائح المحتاجة إلى العون أن هذه الجهود تتضاعف خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن المؤسسة تشارك في معظم المبادرات الإنسانية التي تطلقها الجمعيات والمؤسسات الخيرية وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة في مد يد العون لغير قادرين والحالات الإنسانية وترسيخ روح التكافل والتلاحم المجتمعي.

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