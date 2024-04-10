منشآت «الإمارات للخدمات الصحية» جاهزة للقيام بواجباتها

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، استمرار مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في منشآتها كافة، من خلال بذل الجهود لضمان صحة وسلامة الجميع، على مدار إجازة عيد الفطر المبارك.

مشيراً إلى جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية واستعدادات كافة كوادرها البشرية الطبية والفنية لتأدية واجباتها وتوفير أفضل الممارسات، حيث يعمل الجميع وفقاً لمواعيد العمل المعلنة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، متمنياً للجميع الصحة والسلامة وقضاء إجازة سعيدة.

ووجه الدكتور يوسف محمد السركال أصدق التهاني الخالصة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وإلى مقام أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ولأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة التي تمضي بالوطن نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً وتقدماً.

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