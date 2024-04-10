حاكم الشارقة يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة، عن خالص تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعياً الله العلي القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالصحة والسلامة وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز