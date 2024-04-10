الحكام يؤدون صلاة العيد ويستقبلون المهنئين

المصدر: عجمان، الفجيرة، أم القيوين ورأس الخيمة - وام

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يؤدي أصحاب السمو الحكام، اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور عدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد، كما يستقبلون المهنئين في هذه المناسبة المباركة.

ويؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم، صلاة عيد الفطر في مسجد قصر الزاهر في عجمان.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر عقب صلاة العيد مباشرة في قصر الزاهر.

كما يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الإمارة.

ويستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة في الفترة المسائية أول أيام العيد، وفي الفترة الصباحية والمسائية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ويؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم، صلاة العيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولى عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه، عصر اليوم، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة.

كما يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صلاة عيد الفطر السعيد، بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين. كما يستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، جموع المهنئين.

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