16.4 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لدعم «تراحم» الخيرية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة «تراحم» الخيرية بدبي، عن تلقيها دعماً مالياً بمبلغ 16.4 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، للدعم في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة.

وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام بمؤسسة تراحم الخيرية: «المبلغ الإجمالي المقدم من بنك دبي الإسلامي للمؤسسة، خصص منه 3.9 ملايين درهم لدعم علاج 78 حالة مرضية من الحالات المرضية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك من خلال برنامج «الناس للناس» الذي يهدف إلى تقديم الدعم العلاجي والرعاية الطبية للمرضى المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وأضاف: «يتضمن المبلغ أيضاً 500 ألف درهم للمساهمة في «مبادرة المير الرمضاني»، حيث تم توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة وعددهم 2500 أسرة، إضافة إلى تقديم 12 مليون درهم عن زكاة المال لتصرف على مستحقي الزكاة».

وأشاد بمساهمة بنك دبي الإسلامي في دعم الحالات المستحقة وفقاً للوائح والنظم المتبعة بالمؤسسة، ونوه بمبادرة إدارة بنك دبي الإسلامي التي تعبر عن إحساس المسؤولين بأهمية دعم العمل الخيري والإنساني، وتعزيز الشراكة المجتمعية الهادفة لترسيخ قيم ومبادئ العمل الخيري الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من رؤية دولتنا السباقة إلى الخير وإغاثة الملهوف.

وقال: «يعد بنك دبي الإسلامي، في مقدمة شركاء «تراحم» الاستراتيجيين، وأحد الداعمين الأساسيين لبرامجها المختلفة وخاصة المتعلقة بالأسر المتعففة وأسر الأيتام وأصحاب الهمم، والذي يعد أهم مجالات التكافل المجتمعي الذي توليه المؤسسة اهتماماً كبيراً».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز