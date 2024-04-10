رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الفطر مع أمير الكويت والرئيس التركي

المصدر: وام

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تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصالين هاتفيين، التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.. سائلين الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والبركات.

كما أعرب القادة عن تمنياتهم أن ينعم الله عز وجل بالأمن والاستقرار والازدهار على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.

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