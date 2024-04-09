أحمد بن سعيد: نهنئ قيادة الإمارات وشعبها وكل الأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قيادة الإمارات وشعبها وكل الأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "نهنئ قيادة دولة الإمارات وشعبها وكل الأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد.. داعين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وسرور وأن يعيده علينا باليُمن والبركات. عيدكم مبارك وكلّ عام وأنتم بخير".

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