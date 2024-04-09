منصور بن محمد: كل عام وقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة بخير وأمان واستقرار وازدهار

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي للقيادة الرشيدة ولدولة الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية حلول عيد الفطر السعيد.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "كل عام وقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة بخير وأمان واستقرار وازدهار، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات … عيدكم مبارك وعساكم من عواده".

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