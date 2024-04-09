مكتوم بن محمد: نبارك لقيادة الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الفطر

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لقيادة الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الفطر.

وقال سموه عبر منصة إكس: نبارك لقيادة الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الفطر، ونحمد الله على تمام صيام الشهر الفضيل وطاعاته، وندعوه أن يعمّ السلام والأمن والخير على العالم أجمع.

العيد مناسبةً للفرح والألفة، وفيه نعمّق صِلاتنا وروابطنا الاجتماعية. عيدكم مبارك وكلّ عامٍ وأنتم بخير.

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