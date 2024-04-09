أحمد بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول عيد الفطر وكل عام وأنتم بخير

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الفطر.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس " :" نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول عيد الفطر وكل عام وأنتم بخير ... نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ... كل عام ودولتنا بخير ... كل عام وشعوبنا العربية والإسلامية بخير، وعساكم من عواده".

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