حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بمناسبة حلول عيد الفطر

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بمناسبة حلول عيد الفطر.

ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: "نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بمناسبة حلول عيد الفطر، وندعو الله أن يعيده على دولتنا وعلى الأمة العربية والإسلامية أجمع بالخير والسلام والبركات ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ... عيدكم مبارك وعساكم من عواده".

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