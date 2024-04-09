أول قافلة إغاثية إماراتية برية من 17 شاحنة تصل شمال غزة عبر معبر كرم بوسالم

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "بتكثيف المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك واستمراراً للجهود الإماراتية الرامية لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع بوتيرة متسارعة ومنسقة نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن، وصلت أول قافلة إغاثية إماراتية برية إلى شمال قطاع غزة مكونة من 17 شاحنة ضمن عملية الفارس الشهم 3. وكانت القافلة الامارتية وهي من أوائل القوافل التي تصل إلى شمال قطاع غزة قد دخلت من معبر رفح صباح اليوم لتصل الى معبر كرم ابو سالم وتسليمها للجانب الفلسطيني في شمال قطاع غزة.

وحملت هذه القافلة التي تأتي ضمن عملية "فارس الشهم 3 "، أكثر من 370 طناً من المساعدات شملت المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب الملابس الشتوية المتنوعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.

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