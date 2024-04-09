الإمارات توزع "كسوة العيد" على الأطفال الأيتام في اللاذقية السورية

المصدر: وام

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نفذ فريق الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة “كسوة العيد”، والتي استهدفت 300 طفل من الأيتام في محافظة اللاذقية السورية.

تأتي المبادرة الإنسانية، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، وتوفير احتياجاتهم قبل حلول عيد الفطر المبارك، وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف عن معاناة الأسر المتضررة، بعد الزلزال الذي وقع في 6 فبراير من العام الماضي، والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في هذه الظروف.

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