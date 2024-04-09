رئيسة اليونان تتسلّم أوراق اعتماد سفير الإمارات

المصدر: أثينا - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلّمت كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية، أوراق اعتماد الدكتور علي عبيد الظاهري، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى اليونان، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت بالقصر الرئاسي في العاصمة اليونانية «أثينا».

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها، وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحمّلت رئيسة الجمهورية اليونانية، السفير، تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز