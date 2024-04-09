مع اقتراب عيد الفطر.. وصول طائرة مساعدات إماراتية لمطار العريش

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان، وام

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تحمل على متنها 4000 طرد من كسوة العيد، تمهيداً لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة ضمن عملية «طيور الخير».

وتشتمل طرود كسوة العيد على ملابس وأحذية وألعاب أطفال ومنتجات متنوعة لجميع أفراد الأسرة، وذلك لبث الأمل والفرح في قلوب الأسر والأطفال.

تأتي هذه المبادرة - التي تستمر خلال عيد الفطر - بهدف تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.

إسقاط جوي

بدورها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ 28 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة. وتضمنت المساعدات التي تم إنزالها جواً في العديد من مناطق قطاع غزة لأول مرة على طرود كسوة العيد، والتي تحتوي على الملابس والأحذية والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لكافة أفراد الأسرة، وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر، وبما يسهم في تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والتخفيف من معاناتهم. وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي «C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات، حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1647 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني عملية الإسقاط المشتركة الـ 12 للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة حيث بلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الإمارات 64 طناً من المساعدات.ويستمر تنفيذ هذه العملية تجسيدا للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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