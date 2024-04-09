«زايد العليا» تشارك في النسخة الثانية من «رمضان معاً»

المصدر: أبوظبي - وام

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شاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في النسخة الثانية من مبادرة «رمضان معاً»، التي أطلقتها جمعية الإمارات للتبرع بالدم، وذلك استمراراً للحملة التي أطلقت العام الماضي.

وتهدف المبادرة إلى توعية السائقين قبل موعد الإفطار بالالتزام بقواعد السير والمرور، وذلك باتباع السرعات المحددة والمحافظة على المسافات الآمنة أثناء قيادتهم لمركباتهم والانتباه عند الوصول إلى أماكن عبور المشاه في التقاطعات والإشارات المرورية للحد من الحوادث تحت شعار «قد بأمان لتصل سالماً».

وتأتي المبادرة ضمن خطة الجمعية الاستراتيجية التي تشجع الأفراد بجميع أعمارهم والمؤسسات بتنوع خدماتها على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي، والذي يحتفى به كل عام خلال شهر رمضان تزامناً مع «يوم زايد للعمل الإنساني».

وتهدف المبادرة إلى توزيع نحو 250 ألف وجبة كسر صيام على تقاطع 3 إشارات مرورية في: مدينة العين، ومدينة خليفة أ في أبوظبي.

وشارك في المبادرة ما يزيد على 50 متطوعاً في كل إشارة، فضلاً عن المتطوعين في المناطق المختلفة حيث وصل عدد المتطوعين يومياً إلى 450 متطوعاً إضافة إلى المتطوعين من المؤسسات المشاركة يومياً.

تفاعل

وقامت الجمعية والفريق التطوعي بعدة مبادرات لتعبئة الصناديق على مدار الشهر لإعطاء فرصة لكبار المواطنين وفئة الأطفال وأصحاب الهمم للمشاركة في هذه المبادرة ضمن ظروف تراعي وضعهم الصحي وإمكانياتهم وتحافظ على سلامتهم.

وبالتزامن مع عدة مناسبات خلال شهر مارس تم توزيع هدايا رمزية على السائقين في يوم السعادة ويوم الأم العالمي واليوم العالمي لمتلازمة داون واليوم العالمي للتوحد حيث شاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تلك المناسبات معززة الدور المجتمعي لأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

وأكد عبدالله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، أن أصحاب الهمم جزء هام في المجتمع لذا تأتي مساهمتهم في هذا العمل الإنساني والتطوع لأجل العطاء.

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