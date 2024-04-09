«الشارقة الخيرية» تستعد لتوزيع 130 ألف فطرة زكاة على المستحقين

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلنت جمعية الشارقة الخيرية تجهيز 130 ألف فطرة زكاة، تم التعاقد عليها وشراؤها قبل عدة شهور، استعداداً لتوزيعها على المستحقين في ليلة عيد الفطر السعيد، مشيرة إلى أنه يتم توزيع الزكاة في مقر الجمعية وفروعها على مستحقيها في صورة عينية، ويتم استقبال قيمتها نقداً من المتبرعين بقيمة 25 درهماً عن كل فرد يرغب في توكيل الجمعية عنه في إخراج زكاة فطره إلى المستحقين.

وقالت الجمعية في مواقع التواصل الخاصة بها: «نعتذر عن استقبال تبرعاتكم العينية من زكاة الفطر، ونستقبل تبرعاتكم النقدية فقط»، وسيتم إيقاف استقبال أي تبرعات ضمن «زكاة الفطر» في حال اكتمال العدد المخصص.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: إنه قد تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بمشروع زكاة الفطر، ومن المقرر القيام بتوزيع 130 ألف كيس أرز على الفئات المستحقة، ورصدت الجمعية 3.2 ملايين درهم من مخصصات حملتها الرمضانية لشراء المستحقات المقرر توزيعها، مشيراً إلى أن التوزيع سيشمل المسجلين في كشوف الجمعية في مقرها الرئيس وجميع المدن والمناطق التابعة لها في البطائح والمدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن وتستمر حتى فجر يوم عيد الفطر المبارك.

قنوات

وأشار إلى أن الجمعية مستمرة في استقبال تبرعات المحسنين الراغبين في إنابة الجمعية عنهم في توزيع زكاتهم، لتوصيلها إلى مستحقيها المسجلين في كشوف الجمعية بشكل عيني، وقد تم توفير عدد من قنوات التبرع التي تمكن المحسنين من دفع قيمة زكاة الفطر عنهم وعن أسرهم عبر الموقع الإلكتروني والرابط الذكي الذي يمكن التبرع عبر أكواد الرسائل النصية القصيرة، كما يمكن تفعيل استقطاع قيمة الزكاة المستحقة عبر البطاقة الائتمانية، إضافة إلى خدمة الدفع عبر «أبل باي» و«سامسونج باي»، إلى جانب محصلي القسائم في الأماكن العامة والمحال التجارية، وأجهزة التبرع الرقمية الحديثة، أو مقر الجمعية في الشارقة وفروعها في المنطقتين الشرقية والوسطى.

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