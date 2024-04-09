ازدحام صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية لساعات متأخرة

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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تشهد صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية مع نهاية شهر رمضان المبارك حالة استنفار، حيث يرتفع عدد الزبائن بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وحتى قبل ساعات من صلاة عيد الفطر، ويحرص بعض الزبائن على تأكيد الحجز المسبق بالهاتف مع الحلاقين لضمان الحصول على مقعد، وتصل الصالونات الليل بالنهار لتلبية متطلبات زبائنها من حلاقة الشعر وصبغه وتشذيب اللحية، والنساء من قصات الشعر والصبغ والحناء للظهور بمظهر جميل ومرتب خلال العيد.

وفي المقابل أكدت بلديات الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة استمرار حملات الرقابة على صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية، للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات الصحية والتأكد من المواد والأدوات المستخدمة ومدى صلاحيتها وسلامتها، بما يضمن توفير البيئة الصحية لمرتادي الصالونات ومحلات الحلاقة، وكثفت البلديات الحملات التفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل، وناشدت بلدية الفجيرة جمهورها بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80036 الذي يعمل على مدار الساعة.

خطة

وأوضحت هيفاء علي سيف القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين، أن إدارة الصحة العامة والبيئة أعدت خطة متكاملة في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد مع إدارات البلدية المعنية باستعدادات عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل تكثيف الحملات على منافذ البيع، والجولات التفتيشية على كافة المنافذ والأسواق بهدف الرقابة، والتأكد من اتّباعها التعليمات، واستيفائها شروط السلامة كافة، إضافة إلى متابعة صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية للتثبت من مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية المطلوبة، من أجل ضمان صحة وسلامة الجمهور، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المحلات طوال أيام العيد، حاثة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التواصل معها على مركز الاتصال 800898 للإبلاغ عن أية ملاحظات، واستقبال جميع الاستفسارات على مدار الساعة.

ويقول وسيم علي خان صاحب محل حلاقة: إن محلاتهم تشهد زحاماً قبل يوم واحد من العيد، حيث يركز الزبائن على حلاقة اللحية وقص الشعر، وهو أمر يأخذ منهم جهداً كبيراً وساعات طويلة للعمل.

وقالت مارلين صاحبة صالون نسائي: إن الطلبات في ازدياد وتركز على قص الشعر والأظافر والحناء وأمور أخرى تحتاجها المرأة من عناية واهتمام للظهور بشكل جميل خلال عيد الفطر المبارك، ما يؤدي إلى زحام يضطرون معه إلى زيادة ساعات العمل لوقت متأخر.

وأكد الحلاق عارف أحمد، أن استقبال الزبائن يتم عبر الحجز المسبق على مدار العام، حيث تشهد الساعات الأخيرة قبل عيد الفطر ارتفاع الحجوزات المسبقة، لأن الكثير من الزبائن لا يرغبون بالانتظار ويفضلون تحديد موعد للحلاقة حتى لا يأخذ من وقتهم الكثير، مؤكداً: لم أطلب من الزبائن أخذ موعد مسبق، بل هم من يقومون بذلك من تلقاء أنفسهم، لعدم وجود ضمان بالوصول إلى الصالون والحلاقة مباشرة كما في الأيام العادية.

وأكد سامر علي، أن أبرز التحديات أمام مهنة الحلاقة تتمثل في الساعات الـ 24 التي تسبق يوم العيد، حيث يصر العديد من الزبائن على تأخير موعد الحلاقة للساعات الأخيرة مما يضع الجميع في موقف حرج، سواء الحلاق أو الزبون، لافتاً إلى أن الأسعار لم تتغير عن الأيام التقليدية.

وفي العين تشهد صالونات التجميل والحناء النسائية ازدحاماً شديداً في الأيام التي تسبق حلول عيد الفطر السعيد، ويشتد الازدحام في الساعات الأخيرة قبل حلول العيد. حيث يمتد العمل في صالونات التجميل لساعات طويلة وقد لا ينتهي إلا بعد مرور آخر أيام العيد، وتحرص إدارات الصالونات بالتنسيق مع عاملاتها خلال هذه الفترة ولتفادي تأخير الزبائن أو حدوث أي مشكلة مع إحداهن ولتحقيق إرضاء الجميع، بترتيب الحجوزات قبل الدخول في ازدحام الأيام التي تسبق العيد.

وقالت مهاد أحمد علي محمد، مسؤولة إدارية في أحد صالونات التجميل في منطقة العين: نعم، يزداد ضغط العمل في صالونات التجميل النسائية خلال الفترة القصيرة التي تسبق عيد الفطر، ويزداد ضغط العمل بشكل أكبر تحديداً ليلة العيد، فالسيدات يأتين للحصول على خدمات التجميل التي تتمثل في العناية بالبشرة والشعر والأظافر ورسم الحناء، وأرى بأن مثل هذه الأيام تكون جميلة ومميزة، بمعنى أنه لا مجال للتغيير أو الاستغناء عن هذه الطقوس والعادات الجميلة والسعيدة وسط أجواء البهجة والفرحة التي تتسم بها هذه الأيام من كل عام.

وأوضحت الدكتورة عدوة الهاجري أنه وبمجرد الإعلان عن رؤية هلال العيد تكتظ صالونات التجميل بالسيدات اللاتي يتدفقن بصورة جماعية وفي وقت واحد.

وأضافت: الأمر لا يقف عند هذا الحد، إذ تمتد طوابير الانتظار في صالونات التجميل حتى ساعات الصباح الأولى، وأحياناً إلى ما بعد صلاة العيد، وخصوصاً أن كثيراً من السيدات يفضلن إجراء كل خدماتهن في اللحظات الأخيرة، للحفاظ على حيوية وجمال المظهر.

وأشارت غوية البادي إلى أن الازدحام يبدأ قبل العيد بأسبوع، وليلة العيد يزدحم الصالون بطريقة غير معقولة، وتحرص معظم صالونات التجميل النسائية على القيام بعملية توزيع الأرقام على السيدات، والاستمرار في العمل إلى وقت صلاة العيد.

وأضافت: معظم السيدات يذهبن إلى الصالونات التي تعودن عليها، ولا يفضلن تجربة صالون جديد خلال هذه الفترة، لذا فإن الازدحام يكون من عميلات الصالون أنفسهن اللاتي يأتين جميعاً في وقت واحد.

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