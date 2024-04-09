شرطة دبي تؤكد أهمية التقيّد باشتراطات الأمن والسلامة في عيد الفطر

المصدر: دبي - نورا الأمير

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وجّه محمد سعيد بن عابد رئيس قسم الحرائق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، مجموعة من الإرشادات الوقائية المهمة الواجب اتباعها خلال عطلة عيد الفطر السعيد، مؤكداً أهمية التقيد باشتراطات الأمن والسلامة للحيلولة دون وقوع أي حوادث عرضية قد تؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية.

وقال: إن الإدارة تولي شق التوعية أهمية ومساحة كبيرة في خططها ولا سيما بالمناسبات الدينية والوطنية والأعياد، مشيراً إلى أن المجتمعات التي تمتلك الوعي الكافي بخصوص الأمن والسلامة العامة تصبح أكثر قدرة على تفادي ومجابهة المخاطر المحتملة، وشدد على ضرورة التدقيق على اشتراطات السلامة في المطابخ والمنازل، ولا سيما مواقد الطهي، والتمديدات الكهربائية ومراقبة الأطفال تخوفاً من مخاطر الحوادث المنزلية.

وقدم ابن عابد مجموعة نصائح أساسية لإجازة عيد الفطر السعيد، حيث دعا إلى عدم ترك المباخر في الأماكن المغلقة بعد استخدامها لغايات تعطير الملابس أو المنازل وإبعادها عن متناول الأطفال، والتأكد من عدم ترك أجهزة السيشوار وأجهزة كي الملابس بحالة تشغيل بعد استخدامها وفصل التيار عنها.

صيانة

كما أهاب بضرورة عمل الصيانة لمداخن المطاعم نتيجة الاستخدام الزائد في شهر رمضان الفضيل، وتنظيفها من مخلفات الشحوم التي قد يؤدي تراكمها إلى وقوع حرائق، ونوه لتفادي أي حوادث منزلية الانتباه للمواقد وعدم ترك الأشياء عليها ونسيانها ما يؤدي لوقوع حرائق منزلية، هذا وقد دعا إلى التأكد من سلامة التوصيلات الخاصة بأسطوانات الغاز والتمديدات الكهربائية بشكل عام.

وتحدث عن مسؤولية أولياء الأمور المكلفين برعاية الأطفال، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تبدأ بتوعيتهم وتوجيههم وتعريفهم بالمخاطر المحتملة كاللعب بأعواد الثقاب والألعاب النارية أو أسطوانات الغاز ومقابس الكهرباء على سبيل المثال، وقال ينبغي للآباء والأمهات عدم ترك مواد قابلة للاشتعال بين أيدي الأطفال لكونها عاملاً في وقوع الحوادث المنزلية العرضية وقد تؤدي هذه الحوادث إلى خسائر مادية وبشرية، ودعاهم إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، وصولاً إلى توعية العمالة المنزلية لديهم بمتطلبات السلامة والإجراءات الوقائية وكيفية التعامل في حالات الطوارئ. وتمنى رئيس قسم الحرائق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة السلامة للجميع وقضاء إجازة سعيدة بين الأهل والأصدقاء بدون حوادث، مهيباً بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بشكل كامل والتقيد بها.

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