شرطة أبوظبي تسعد الأطفال المرضى بمناسبة العيد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أدخلت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، البهجة والسرور قلوب الأطفال المرضى في مدينة برجيل الطبية في مدينة محمد بن زايد، بتقديم الهدايا والورود لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أهمية تعزيز ووقاية النشء من حوادث المرور وتوفير مقاعد الجلوس المخصصة لهم في المركبات، والانتباه إليهم عند الصعود والنزول، وعدم السماح لهم بفتح نوافذ المركبة في أثناء سيرها خشية تعرضهم للأخطار لافتاً إلى أن توفير السلامة المرورية للأطفال يعد من أهم الأولويات التي تهتم بها المديرية ضمن تنفيذ مبادراتها لوقايتهم من التعرض للحوادث.

وأشاد طاقم المستشفى وأهالي الأطفال المرضى بمبادرات شرطة أبوظبي الإنسانية واهتمامها المستمر بالوجود في مختلف المناسبات للتخفيف عن المرضى وإسعادهم.

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