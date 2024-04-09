«كهرباء دبي» تعزز الابتكار الحكومي بـ 97 فعالية

المصدر: دبي - البيان

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انسجاماً مع جهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي والمجتمع، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 97 جلسة توعية افتراضية، ضمن سلسلة جلسات «حديث الابتكار iTalk»، وذلك بمشاركة خبراء من مؤسسات وشركات عالمية، من بينها المنتدى الاقتصادي العالمي، و«مؤسسة جارتنر Gartner»، و«إرنست ويونغ»، وذلك في الفترة من بداية عام 2022 حتى نهاية شهر فبراير 2024. حضر الجلسات أكثر من 4,500 موظف من موظفي الهيئة والشركاء، والمعنيين من القطاعات الحكومية والخاصة.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، نلتزم بتوفير بيئة داعمة للإبداع وحاضنة للابتكار في مختلف القطاعات، ودعم الخطط والاستراتيجيات الحكومية، لتعزيز جاهزية دبي للمستقبل. ويسهم اعتماد الابتكار كممارسة أساسية ضمن بيئة العمل في الهيئة في تطوير خدماتنا وتحسين الكفاءة والأداء، لضمان مواصلة مسيرة تميز الهيئة وريادتها بوصفها من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً وابتكاراً في جميع المجالات».

حلول

وهدفت الجلسات إلى تحفيز المشاركين على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، ورفع مستوى وعيهم حول المواضيع المستقبلية، وتشجيعهم على إعادة صياغة مفاهيم العمل التقليدية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحالية والقادمة. وتناولت الجلسات مواضيع متنوعة، منها التقنيات الإحلالية والتصنيع الرقمي ومختلف نماذج تطوير العمل وأتمتة العمليات الروبوتية وصناعة القرار وتحليل البيانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

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