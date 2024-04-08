توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام وتستمر السحب المتوسطة على مناطق متفرقة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصةً غرباً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:39 و المد الثاني عند الساعة 01:48 والجزر الأول عند الساعة 19:31 والجزر الثاني عند الساعة 08:06.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:27 والمد الثاني عند الساعة 21:58 والجزر الأول عند الساعة 16:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:35.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 23 70 15

دبي 34 24 75 15

الشارقة 33 20 75 15

عجمان 30 24 75 20

أم القيوين 32 18 75 15

رأس الخيمة 35 19 75 15

الفجيرة 33 24 70 20

العـين 35 24 45 10

ليوا 36 24 60 10

الرويس 35 24 65 10

السلع 34 25 65 15

دلـمـا 32 25 80 20

طنب الكبرى / الصغرى 31 24 80 35

أبو موسى 31 24 80 35.

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