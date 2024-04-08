حمدان بن محمد يوجه بتوسيع مبادرة «مؤذن الفريج» ومنح «عيدية» لجميع المشاركين

المصدر: البيان

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتوسيع مبادرة «مؤذن الفريج» ومنح «عيدية» لجميع المشاركين.

ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: أصداء جميلة في مجتمعنا لمبادرة "مؤذن الفريج" .. والتي تشجع الأبناء على التمسك بهويتنا وقيمنا واستقطبت أكثر من 311 من أبناء المجتمع في 51 حيّاً… وجهنا أيضا بتوسيع المبادرة لتشمل "إمام الفريج" .. ومنح "عيدية" لجميع المشاركين .. وتكثيف المبادرات المجتمعية المتعلقة بالحفاظ على…

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