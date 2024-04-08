"عساكم من العایدین " تستقبل المصلين بالحلوى والقهوة العربیة في 13 مصلى ومسجد ومجالس أحیاء دبي تحتفل بالعید بالفرق الشعبیة

المصدر: البيان

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تـنظم ھـیئة تـنمیة الـمجتمع ودائـرة الـشؤون الإسـلامـیة والـعمل الـخیري فـي دبـي، الـمبادرة المشـتركـة "عـساكـم مـن الـعایـدیـن" والـتي سـتنطلق مـع أول أیـام عـید الـفطر الـمبارك مـن مـساجـد ومـصلیات الـعید فـي 13 مـوقـعاً مـختلفاً فـي دبـي، وتسـتمر عـلى مدار ثلاثة أیام في مجالس أحیاء دبي.

وتھـدف الـمبادرة إلـى تـعزیـز تـشارك الأجـواء الاحـتفالـیة بـین أھـالـي الـمجتمع وإضـفاء جو من البھجة والتلاحم بین مختلف فئاتھا. وسـتستقبل مـنصات الـمبادرة، الـتي یشـرف عـلیھا مـتطوعـین مـن ھـیئة تـنمیة الـمجتمع ومشـرفـین مـن الـشؤون الإسـلامـیة، الـمصلین عـقب صـلاة الـعید بـالـقھوة وحـلویـات الـعید بـما یـمنح لـلمصلین فـرصـة أكـبر لـمشاركـة فـرحـتھم وتـھانـیھم ویـعزز مـن الأجواء الاحتفالیة أمام المصلیات.

وتـحت شـعار "مـجالـسنا عـامـرة"، تسـتضیف مـجالـس أحـیاء دبـي عـلى مـدار ثـلاثـة أیـام، زوارھـا بـالـضیافـة والحـلوى، وتـقدم الـفرق الـشعبیة والـعیالـة الاحـتفالات فـي أول أیام العید في خمسة من مجالس الأحیاء الموزعة على مناطق دبي.

وتـقدمـت مـعالـي حـصة بـنت عیسـى بـوحـمید، مـدیـرعـام ھـیئة تـنمیة الـمجتمع فـي دبـي، بـأجـمل الـتھانـي والـتبریـكات إلـى صـاحـب الـسمو الشـیخ محـمد بـن زایـد آل نھـیان رئـیس الـدولـة "حـفظه الله"، وأخـیه صـاحـب الـسمو الشـیخ محـمد بـن راشـد آل مـكتوم نـائـب رئـیس الـدولـة رئـیس مجـلس الـوزراء حـاكـم دبـي "رعـاه الله"، وأصـحاب الـسمو الشـیوخ أعـضاء المجـلس الأعـلى لـلاتـحاد حـكام الإمـارات، بـمناسـبة حـلول عـید الـفطر الـسعید، مـتمنیة لـھم ولـشعب الإمـارات وكـل مـن یـعیش عـلى أرضـھا دوام الـصحة والعافیة.

وأكـدت مـعالـیھا أن مـبادرة "عـساكـم مـن الـعایـدیـن" تـأتـي لـتؤكـد عـلى روح الـتلاحـم والـتسامـح الـتي یـنعم بـھا الـمجتمع وعـلى مـا یحـظى بـھا نسـیجنا الـمجتمعي مـن تـماسـك ومحبة.

ومـن جـانـبه رفـع سـعادة أحـمد درويـش المـهيري، مـديـر عـام دائـرة الـشؤون الإسـلامـية والـعمل الـخيري خــلال هــذه المــناســبة الــسعيدة، أســمى آيــات الــتهانــي والــتبريــكات إلــى صــاحــب الــسمو الــشيخ محــمد بـــن زايـــد آل نـــهيان رئـــيس الـــدولـــة "حـــفظه الله"، وأخـــيه صـــاحـــب الـــسمو الـــشيخ محـــمد بـــن راشـــد آل مــكتوم نــائــب رئــيس الــدولــة رئــيس مجــلس الــوزراء حــاكــم دبــي “رعــاه الله”، وأصــحاب الــسمو الــشيوخ أعـــضاء المجـــلس الأعـــلى لـــلاتـــحاد حـــكام الإمـــارات، بـــمناســـبة حـــلول عـــيد الـــفطر الـــسعيد، مـــتمنياً لـــهم دوام الـــــصحة والـــــعافـــــية، وإلـــــى شـــــعب الإمـــــارات والمـــــقيمين عـــــلى أرضـــــها الـــــغالـــــية والأمـــــتين الـــــعربـــــية والإسلامية دوام السعادة والرخاء .

وأكـد المـديـر الـعام عـلى سـعادتـه بـنتائـج ثـمرة مـيثاق الـتوأمـة مـع هـيئة تـنمية المـجتمع بـدبـي، مـن خـلال فــعالــية "عــساكــم مــن الــعايــديــن"، وفــعالــيات وبــرامــج "رمــضان فــي دبــي" والــتي حــققت نــجاحــاً بــاهــراً عـلى جـميع المسـتويـات، لمـا فـيه مـن نشـر الـقيم الـنبيلة والإنـسانـية، الـتي تـعكس تـعالـيم ومـبادئ ديـننا الـــحنيف وشـــريـــعتنا الإســـلامـــية الـــسمحة، وتجســـد قـــيم الـــتعايـــش والـــتسامـــح فـــي إمـــارة دبـــي كـــمنهج حــياتــي راســخ، مــشيراً بــأن حــملة الــعيد فــي دبــي انعكســت بــصورة واضــحة عــلى الجــميع مــواطــنين ومــقيمين وزوار، لمــا فــيه إســعاد المــجتمع بــكل فــئاتــه، ومــشاركــة الــناس والأطــفال الــفرحــة والــبهجة، مــن خـلال مـصليات الـعيد، والمـجالـس، والـفعالـيات الـتثقيفية والـديـنية والـترفـيهية المشـتركـة والـتي تسـتهدف

كافة فئات وشرائح المجتمع.

وأضــاف المــديــر الــعام بــأن إســعاد المــجتمع بــكل فــئاتــه هــي مــن أولــويــات حــكومــتنا الــرشــيدة، "وعــساكــم مــن الــعايــديــن" نــشارك فــيها المــصلين فــرحــة الــعيد، بــتزيــن المــصليات وتــوفــير الــضيافــة وتــوزيــع الحــلوى والـعيديـة وحـفاوة الاسـتقبال والـتهنئة بـالـعيد ، لـهي مـن مـظاهـر الـسعادة ورسـم الـبهجة والـفرحـة عـلى

وجوه الجميع، احتفا ًء بعيد الفطر السعيد .

ودعـت ھـیئة تـنمیة الـمجتمع دائـرة الـشؤون الإسـلامـية والـعمل الـخيري الأھـالـي لاصـطحاب أطـفالـھم لـلمشاركـة فـي فـعالـیات الـعید فـي مـجالـس الأحـیاء والاسـتمتاع بـالأجـواء الاحـتفالـیة الـتي خـصصت لـتعزیـز فـرحـتھم بـالـعید حـیث سـتتواجـد الـفرق الـشعبیة فـي مجـلس الخوانیج وأم سقیم والليسیلي ومجلس حتا ومجلس جمیرا 3.

كما ستتواجد منصات العید أمام 6 مواقع وھي مصلى ام سقیم، ومسجد اللیسیلي، ومصلى حتا، ومصلى البرشا ، ومسجد الحباي ، ومسجد ند الشبا .



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