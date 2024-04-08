الطقس المتوقع في الإمارات خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك من "الإثنين" 8 أبريل إلى الجمعة 12 أبريل 2024، أن يكون مائلاً للحرارة نهاراً ومعتدل إلى لطيف ليلاً وفي الصباح الباكر بوجه عام، وصحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً حيث تزداد كميات السحب المتوسطة والعالية على بعض مناطق الدولة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على فترات متباعدة خاصة يوم الثلاثاء واحتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الجمعة، ويكون الطقس رطباً على السواحل في ساعات الليل وصباح يوم الإثنين.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول أحياناً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

البحر خفيف الموج بوجه عام ومتوسط أحياناً في الخليج العربي و خفيف في بحر عمان .

درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 29 – 35

المناطق الداخلية 35 – 42

المناطق الجبلية 21 – 29



درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 19 – 25

المناطق الداخلية 16 – 23

المناطق الجبلية 14 – 20

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