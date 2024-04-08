سلطان بن أحمد يكرم الفائزين في برنامج «نجم المجالس»

المصدر: الشارقة - وام

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كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، الفائزين ببرنامج المسابقات الرمضاني «نجم المجالس» .

وتفضل سموه بتكريم الفائزين لنسخة نجم المجالس هذا العام، حيث فاز بجائزة المركز الأول فريق حمد نعمان آل علي، من مجلس ضاحية واسط، ونال سيارة مقدمة من مصرف الشارقة الإسلامي، بالإضافة إلى مبلغ 70 ألف درهم، فيما حل في المركز الثاني فريق حمد الجراح، من مجلس ضاحية الحوامي، وفاز بجائزة قدرها 50 ألف درهم، بينما نال فريق أبوبكر القطان من مجلس ضاحية مويلح المركز الثالث، وحصل على 30 ألف درهم، وذلك بعد اختياره بنظام تجميع النقاط بينه وبين صاحب المركز الرابع.

وتفضل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بتكريم الجهات الراعية والمتعاونة في البرنامج. وشارك في البرنامج 26 فريقاً لتمثيل مجالس الضواحي في الإمارة، حيث شارك في كل حلقة فريقان من الأسر بنظام خروج المهزوم، وتم بث حلقات البرنامج على الهواء مباشرة.

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