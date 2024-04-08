الإمارات تبحث تعزيز العلاقات مع تشاد والغابون

المصدر: ليبرفيل، أنجمينا- وام

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بحث معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في لقاءين منفصلين، مع كل من محمد إدريس ديبي إتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، و الجنرال بريس أولغي أنغيما رئيس الغابون الانتقالي، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات، وكل من البلدين الأفريقيين.

جاء ذلك خلال زيارة لمعاليه والوفد المرافق إلى عدد من دول القارة الأفريقية لتعزيز العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات ودول القارة، وسبل تطويرها وإقامة شراكات جديدة، بما يحقق مصالح وطموحات شعوب كل من الإمارات وتشاد والغابون.

ونقل معاليه إلى كل من محمد إدريس ديبي إتنو الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، والجنرال بريس أولغي أنغيما رئيس الغابون الانتقالي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لبلديهما وشعبيهما بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحمل معاليه التحيات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، من كل من الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، ورئيس الغابون الانتقالي، وتمنياتهما لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

عمل مشترك

وخلال لقائه محمد إدريس ديبي إتنو، في العاصمة أنجمينا، ناقش معالي شخبوط بن نهيان آل نهيان، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وأكد الطرفان أهمية مواصلة تعزيزها. وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان خلال اللقاء أن العلاقات بين الإمارات و تشاد في تطور مستمر. كما التقى معاليه، محمد صالح النظيف، وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة ومذكرة تفاهم للتدريب الدبلوماسي.

وفي العاصمة الغابونية، ليبرفيل، التقى معاليه، الجنرال بريس أولغي أنغيما رئيس الغابون الانتقالي في العاصمة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان خلال اللقاء أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الغابون في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

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