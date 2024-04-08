منصور المنصوري: ضمان الحصول على أعلى مستويات الرعاية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة في أبوظبي أن «يوم الصحة العالمي يأتي في كل عام ليؤكد مجدداً أن الرعاية الصحية من أهم الركائز التي تقوم عليها سعادة ورفاه المجتمعات في كل مكان في أنحاء العالم ويمثل شعار هذا العام صحتي حقي بوصلة توجه النظم الصحية في أنحاء العالم إلى ضرورة ضمان حق كل فرد في الحصول على أعلى مستويات الرعاية الصحية وهو ما يتماشى مع رؤيتنا في دائرة الصحة القائمة على جعل أبوظبي مجتمعاً معافى نفسياً وجسدياً للجميع».

وأضاف في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة يوم الصحة العالمي: «لطالما كان حصول المواطنين والمقيمين كافة على أفضل خدمات الرعاية صحية على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة وهذا هو صميم عملنا في دائرة الصحة - أبوظبي والذي نعمل على تحقيقه بالعمل الجماعي والتطوير المتواصل للسياسات واللوائح في نظم الرعاية الصحية والاستمرار في دفع عجلة البحث والابتكار في علوم الحياة من أجل صحة وسلامة مجتمعنا».

وأردف: «نتطلع في أبوظبي قدماً إلى استضافة فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية في مايو المقبل، وتسليط الضوء على مكانة الإمارة بصفتها وجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية ويُعد هذا الحدث العالمي منصة ستجمع صناع السياسات والخبراء في الرعاية الصحية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لوضع أسس متينة لشراكات هادفة وحلول واعدة لأبرز التحديات الصحية العالمية والمضي في التزامنا الجماعي تجاه مجتمعاتنا بما يضمن حقها في الوصول إلى رعاية صحية تلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية».

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