سلطان بن طحنون: الحق في الصحة أولوية قصوى في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن» أن مشاركة المكتب في احتفالات دولة الإمارات باليوم العالمي للصحة دليل على تسخير الجهود لتوفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع كافة.

وقال إن دولة الإمارات تعد أن الحق في الصحة أولوية قصوى، ومن هذا المنطلق تعمل الجهات الصحية الاتحادية والمحلية على توفير خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى وأرقى المعايير العالمية. وأشار إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» حريصة كل الحرص على توفير سبل الراحة والرفاهية لأبناء شعبها بشكل عام، ولأبطال الصفوف الأمامية بشكل خاص على ما قدّموه ويقدّمونه كل يوم في سبيل حماية أفراد المجتمع، وتفانيهم في إبراز الوجه الإنساني الرائع لدولة الإمارات، وقدراتها المتميّزة الرائدة في الخدمات الصحية التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية في هذا المجال.

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان إن الاحتفاء بيوم الصحة العالمي، يؤكد حرص دولة الإمارات على ضرورة العناية بالصحة وتعزيز الوعي الصحي، وأوضح أن الإمارات من بين الدول الرائدة عالمياً في تعزيز الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين على أرضها الطيبة.

وتوجّه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى الأشخاص كافة العاملين في القطاع الصحي الإماراتي، والكوادر الطبية من العاملين في الصفوف الأمامية لتفانيهم وجهودهم المُخلصة في حماية صحة أفراد المجتمع، وحرصهم على إيصال رسائل الإنسانية والتعايش السلمي من الإمارات لجميع شعوب العالم .

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