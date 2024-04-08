شرطة رأس الخيمة جاهزة لاستقبال العيد    

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إجراءات واستعدادات خطتها الأمنية، لاستقبال عُطلة عيد الفطر السعيد لتعزيز جودة الحياة الأمنية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة.

وأكد العميد الركن الدكتور يوسف سالم بن يعقوب الزعابي المدير العام للعمليات المركزية بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، الانتهاء من وضع خطة أمنية شاملة لاستقبال العيد، تغطي وتستوعب طرق وأحياء ومناطق اختصاص الإمارة عبر تكثيف الفرق الميدانية الأمنية كل حسب اختصاصه، والدوريات الأمنية والمدنية للحفاظ على انسياب الحركة المرورية ونشر الأمن في الأسواق والمراكز التجارية ومصليات العيد، والحدائق والمتنزهات العامة، والمناطق السياحية والجبلية والأودية وجميع أنحاء الإمارة.

ولفت إلى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات الأمنية والخطط المرورية لاستيعاب حالات الطوارئ المحتملة، والسيطرة عليها وخاصة في تلك المناطق التي ستشهد كثافة في أعداد المركبات، وتزايداً في أعداد الجمهور.

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