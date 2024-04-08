«فرحتكم عيد» تسعد مصابي الحوادث المرورية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي مبادرة «فرحتكم عيد» بمناسبة عيد الفطر المبارك وتضمنت زيارة مصابي الحوادث المرورية في مستشفى توام بالعين بهدف إدخال السعادة والبهجة إلى نفوسهم ومنحهم القوة والأمل.

وشملت المبادرة تقديم الهدايا للمرضى والمصابين بالحوادث المرورية بمناسبة عيد الفطر السعيد. وشارك في المبادرة قسم الموروث الشرطي وقسم شؤون الشرطية المجتمعية (منطقة العين) وأعضاء كلنا شرطة وقسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بمد جسور التواصل المجتمعي بهدف التخفيف عن المصابين والاطمئنان إلى حالتهم الصحية، وإدخال الفرحة والسرور قلوبهم وتقديم عدد من الإرشادات والنصائح المرورية بالالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية تجنباً لوقوع هذه الحوادث الخطرة.

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