رقابة على الاسواق والحدائق في عجمان

المصدر: عجمان – البيان

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر السعيد من خلال مراقبة الأسواق وتهيئة الحدائق للزوار، مبينةً استمرارية استقبال معاملات الجمهور المتعلقة بجميع خدمات الدائرة عبر القنوات الذكية، في إطار سعيها لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، منوهة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية ومراكز التجميل والمراكز الصحية، والتي تشهد إقبالاً كبيراً خلال فترة العيد.

وتستمر فرق التفتيش بالعمل على مدار الساعة لمتابعة استيفاء والتزام المنشآت بالمتطلبات الصحية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالقوانين واللوائح الصحية المعتمدة، بما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع، مبينة أن الدائرة ستنفذ حملات دورية ومكثفة على منشآت تحضير وتقديم الغذاء والمجمعات الاستهلاكية، والجمعيات التعاونية والمطابخ الشعبية للتأكد من التزامها بمعايير الصحة والسلامة، وضمان جود المواد الغذائية والتعامل مع الشكاوى على مدار الساعة، موضحة أن الجهود تتكاتف لتحقيق استيفاء المنشآت للمتطلبات الصحية اللازمة لتحضير وتقديم الأغذية، والالتزام بالممارسات الصحية المعتمدة من الدائرة.

وبيّنت الدائرة أن المقصب أكمل كافة الاستعدادات للعمل خلال أيام الفطر السعيد، حيث سيفتح المقصب المركزي أبوابه طيلة أيام عيد الفطر من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً، منوهة بإغلاق المقصب من تاريخ 13 أبريل وحتى 14 منه لأعمال التعقيم والصيانة.

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